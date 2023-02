Emily Ratajkowski teilt niedliches Foto von Sohn Sylvester

Sie zeigt ihren Valentins-Schatz! Emily Ratajkowski (31) ist im März 2021 zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Sebastian Bear-McClard (35) hatte das Model den kleinen Sylvester Apollo Bear (1) auf der Welt begrüßt. Ihren rund 29,7 Millionen Netz-Fans gewährt Emily nur allzu gerne Einblicke in ihren Alltag als Mode-Ikone und Mama. Passend zum Valentinstag teilt Emily nun einen putzigen Schnappschuss ihres Sohnes im Herzchen-Outfit!

In ihrer Instagram-Story postete die 31-Jährige am Tag der Liebe das süße Foto: "Sly", schrieb sie unter das Bild ihres Sohnes und fügte ganz verliebt zwei rote Herzen hinzu. Der blond-gelockte Sylvester strahlte dabei total happy in die Kamera. In einem Oberteil mit Herz-Muster, passender Hose und coolen Sportschuhen posierte der Einjährige im Sonnenschein.

Am 14. Februar hatte die Autorin aber auch mit ihren Liebes-News Schlagzeilen gemacht. Seit mehreren Wochen wird gemunkelt, dass Emily mit dem Schauspieler Eric André (39) anbändelt. Mit einem intimen Pic aus dem Schlafzimmer hatte das Paar die Gerüchte dann bestätigt. Komplett nackt hatten die beiden sich auf dem Foto gezeigt – nur ein Emoji war vor Erics bestem Stück platziert worden.

Anzeige

Instagram / emrata Sylvester Apollo Bear im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Backgrid / ActionPress Eric André und Emily Ratajkowski im Februar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de