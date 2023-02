"Nachlässig geworden": Ist Peter Andre ein strenger Vater?

Peter Andre (49) gewährt seinen Fans einen Einblick in seinen Familienalltag! Der britische Musiker hat insgesamt vier Kinder: Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Katie Price (44) durfte er Sohn Junior (17) und Tochter Princess (15) auf der Welt begrüßen – mit seiner jetzigen Ehefrau Emily MacDonagh hat er zudem die beiden Kids Amelia und Theodore. Bei vier Kids muss Peter in Sachen Regeln doch garantiert auch einmal hart durchgreifen – oder etwa nicht?

Gegenüber GB News sprach Peter jetzt über die Erziehung seiner Kids. "Ich bin streng", betonte der 49-Jährige unter anderem und fügte hinzu: "Aber dann bin ich in manchen Dingen auch ein bisschen nachlässiger geworden." Beispielsweise sei er eigentlich kein großer Fan der knappen Outfits seiner 15-jährigen Tochter Princess. "Aber ich denke mir dann auch: 'Weißt du was, jedes Mädchen in diesem Alter macht das'", erklärte er.

Zudem schwärmte Peter von der Zuverlässigkeit seines Sohnes Junior – er müsse sich nämlich nie Sorgen um den 17-Jährigen machen, weil dieser auch während Partys und Co. stets mit ihm in Kontakt bleibe. Der Familienvater berichtete: "Er wird im Juni 18 Jahre alt und hat mir sogar gestern Abend eine SMS geschickt, in der er schrieb: 'Ich werde um diese Zeit zu Hause sein, ich bin auf dem Weg nach Hause, ich bin jetzt zu Hause.'"

Getty Images Peter Andre bei den National Television Awards 2018 in London

Getty Images Peter Andre und seine Kinder Junior und Princess

Getty Images Peter Andre im Januar 2015

