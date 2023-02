Philipp Stehler war nicht sicher, ob er Kinder zeugen kann!

Ihr Baby ist ein kleines Wunder für Vanessa Ciomber und Philipp Stehler (34)! Vor ein paar Wochen gaben der Ex-Bachelorette-Boy und seine Freundin bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Influencerin befindet sich sogar schon im siebten Schwangerschaftsmonat – was bedeutet, dass ihr Kind schon im Frühling das Licht der Welt erblicken wird! Dass sie bald ein Baby bekommen, ist für Philipp gleich doppelt emotional, denn: Er war sich nicht sicher, ob er überhaupt noch zeugungsfähig ist!

Das enthüllte der 34-Jährige gegenüber RTL. Aufgrund seiner Darmerkrankung Colitis ulcerosa musste der Influencer schon viel Mal operiert werden und hatte zwischenzeitlich sogar einen künstlichen Darmausgang. Eine Nebenwirkung der Behandlung kann Unfruchtbarkeit sein. Doch das blieb Philipp offensichtlich erspart! "Wir haben großes Glück gehabt", betonte der werdende Vater im Interview.

Wie geht es der Mami in spe eigentlich? Hat sie die typischen Symptome? In ihrer Instagram-Story gab sie jetzt ein Update: "So viel Energie wie vor der Schwangerschaft habe ich einfach nicht mehr! Muss mich echt daran gewöhnen. Gar nicht so einfach, zu akzeptieren, dass der Körper gerade nicht so viel kann, wie der Kopf gerne möchte!", schilderte die Beauty. "Wirklich beklagen kann ich mich aber nicht, denn grundlegend habe ich bisher eine recht unkomplizierte Schwangerschaft."

