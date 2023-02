Salma Hayek bezaubert in Mailand mit ihren Töchtern in Gucci

Salma Hayek (56) geht mit ihren Töchtern aus! Die Schauspielerin ist seit 2009 mit dem französischen Milliardär François-Henri Pinault verheiratet. Mit ihm hat die gebürtige Mexikanerin eine gemeinsame Tochter namens Valentina Paloma (15). Mit seinen drei Kindern macht der Unternehmer die Patchworkfamilie komplett. In der Öffentlichkeit zeigt sich der Clan selten zusammen. Nun aber nahm Salma Valentina und ihre Stieftochter Mathilde mit zur Fashion Week!

Die House of Gucci-Darstellerin besuchte mit ihren Töchtern die Gucci-Show auf der Mailänder Fashion Week. Zusammen mit ihren bezaubernden Mädels legte die mexikanisch-amerikanische TV-Schönheit einen stylishen Auftritt auf dem Event hin: Das modische Mutter-Tochter-Trio war von Kopf bis Fuß in der Designermarke gekleidet. Besonders die 56-Jährige sticht in ihrem auffälligen nachtblauen Midi-Kleid heraus. Die Ornamente aus silbernen Kristallen machen das Kleidungsstück zu einem wahren Hingucker. Der Familienvater François-Henri begleitete seine schicken Damen.

Auf Instagram hatte die "Kindsköpfe"-Darstellerin im vergangenen Juni ein Foto mit Seltenheitswert geteilt – darauf posiert die komplette Familie zusammen vor traumhafter Kulisse. Die Brünette, ihr Ehemann, ihre gemeinsame Tochter und Salmas drei Stiefkinder strahlen auf dem Bild um die Wette. "Alles Gute zum Vatertag", hatte die Bambi-Preisträgerin zu dem Post geschrieben.

Getty Images Mathilde Pinault, Salma Hayek, Valentina Paloma Pinault und Francois Pinault im Februar 2023

Getty Images Salma Hayek mit ihren Töchtern Mathilde Pinault und Valentina Paloma Pinault im März 2022

Instagram / salmahayek Salma Hayek mit ihrer Familie

