"Let's Dance"-Patricija hat von Philipp Boy mehr erwartet

Let's Dance ist für Philipp Boy (35) eine große Herausforderung! Eigentlich galt der einstige Profi-Kunstturner aufgrund seiner sportlichen Vorerfahrung als einer der Favoriten in der Show. Doch schon in der ersten Trainingswoche merkte der ehemalige RTL Turmspringen-Teilnehmer wie schwer sich der Wiener Walzer gestaltet – und von diesen Schwierigkeiten bekommt natürlich auch seine professionelle Tanzpartnerin Patricija Ionel (28) mit: Philipp macht in Patricijas Augen auf dem Parkett sogar eine schlechtere Figur als zuvor erwartet...

Im Interview mit RTL ließ Patricija jetzt die ersten Proben mit Philipp Revue passieren – und die waren wohl alles andere als leicht. "Ich habe mir das auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, Philipp kann alles", lachte die Profitänzerin und betonte zudem: "Aber es war wirklich schwer." Der 35-Jährige müsse vor allem an seiner Haltung arbeiten und beim Tanzen große Schritte machen.

Und wie sieht Philipp das? "Ich hatte natürlich eine ganz andere Selbsterwartung. Es ging echt nicht gut voran. Aber sie hat mich echt gut aufgebaut. Das zeigt, dass wir harmonieren", berichtete er von den Proben und fügte hinzu: "Ich habe es mir auch viel einfacher vorgestellt. Das muss ich ehrlich zugeben."

RTL Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

Instagram / bellatricija Patricija Ionel, "Let's Dance"-Profitänzerin

