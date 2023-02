Bei "Wer stiehlt mir die Show?": Sido stellt Weltrekord auf

Das kommt ins Guiness-Buch der Rekorde! Am heutigen Abend in der Pro Sieben-Sendung Wer stiehlt mir die Show? treten Jasna Fritzi-Bauer, Sido (42), Bill Kaulitz (33) und Joko Winterscheidt (44) gegen Wildcard-Gewinnerin Helena an! Die junge Frau gewann erstmalig das letzte Finale gegen Joko und darf die Show deswegen anstelle des Entertainers moderieren. Keine Aufgabe ist für die Teilnehmer unmöglich– jetzt stellte Sido sogar einen kuriosen, aber gültigen Weltrekord auf!

Die Behauptung war: "Noch nie hat es jemand geschafft, sieben Donuts in 30 Sekunden übereinanderzustapeln." Rapper Sido nahm sich der Herausforderung an und durfte in drei Versuchen sein Können im Stapeln demonstrieren. "Das ist gar nicht so einfach", jammerte der Musiker zunächst. Er scheiterte, da er die Donuts gequetscht hatte. Danach schaffte der "Bilder im Kopf"-Sänger schon sechs Donuts zu türmen. Beim dritten Versuch schließlich gelang ihm das bisher Unmögliche – Sido stapelte sieben Donuts übereinander und kommt daher ins Guiness-Buch der Rekorde!

Auf Wikipedia ist bereits sein neuer Meilenstein unter seinen Auszeichnungen aufgelistet. Auch auf Twitter häufen sich die erstaunten Kommentare. "Du weißt, dass ein Show-Format absoluten Legendenstatus hat, wenn du zur Prime Time Donuts stapeln kannst ohne dass es komisch wirkt", schreibt ein Zuschauer. Ein anderer stellt fest: "Sowas ging bis dato nur bei Wetten, dass..? oder vielleicht noch bei Schlag den Raab."

Sido und Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Sido, Rapper

Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

