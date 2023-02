Boris Becker beriet Anna Ermakova wegen "Let's Dance"-Gage

Boris Becker (55) wird tatsächlich noch nach finanziellen Tipps gefragt! Vor ein paar Monaten ist der ehemalige Tennis-Profi vorzeitig aus seiner Haft in England verlassen worden. Er saß wegen Insolvenzverschleppung hinter Gittern – und soll bis heute hohe Schulden haben. Wer sich davon offenbar nicht verunsichern lässt? Sein Spross Anna Ermakova (22)! Wie Boris jetzt berichtete, habe er seine Tochter vor den Gehaltsverhandlungen für ihre Let's Dance-Teilnahme beraten...

Im Interview mit Financial Times betonte er: "Ich kann eigentlich ganz gut mit Zahlen umgehen, ob Sie es glauben oder nicht." In Bezug auf Anna schilderte Boris dann: "Wir haben ein bisschen über ihr Honorar gesprochen und sie hat meinem Rat vertraut... wie man blufft." Wie hoch Annas Gage für "Let's Dance" am Ende ausgefallen ist, verriet er nicht.

Doch obwohl er Anna in Sachen Gage geholfen hat – im Publikum der Liveshow hat er sein Töchterchen bisher nicht unterstützt! Dabei war ihr jüngster Auftritt bei "Let's Dance" wieder ein Spektakel: Für ihren Tango zu "Dance With Me" ergatterten sie und ihr Profipartner Valentin Lusin (36) mit 25 Punkten die Höchstwertung des Abends. "Das war heute Abend der beste Vortrag, den wir erlebt haben!", lobte Juror Joachim Llambi (58).

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova in der zweiten "Let's Dance"-Show

Getty Images Boris Becker bei der Pressekonferenz von "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker"

Getty Images Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

