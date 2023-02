Die Katze packt aus: Wie geht es Iris Klein nach Ehe-Drama?

So geht es Iris Klein (55) nach dieser schwierigen Zeit. In den vergangenen Wochen wurde zwischen der Mama von Daniela Katzenberger (36) und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (55) im Netz ein Rosenkrieg ausgetragen, denn Peter soll eine Affäre mit Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Einige Wochen später gab er sogar zu, sich in die Schauspielerin verliebt zu haben. Die Situation führte zur Trennung des Paares und Iris ist bereits aus der gemeinsamen Villa ausgezogen. Tochter Dani klärt jetzt auf, wie es ihrer Mutter gerade geht.

"Na ja, sagen wir es mal so: Das Herz muss noch begreifen, was der Kopf schon längst weiß", beantwortete sie die Frage eines Followers in ihrer Instagram-Story. "Sie wird und sie muss!", führte sie ihre Antwort weiter aus. Schließlich sei Iris nicht die erste Frau, die von ihrem Mann hintergangen worden ist und sie sei wohl auch nicht die Letzte. Dazu teilte Daniela ein Bild, auf dem ihre Mama zu sehen ist, wie sie sich die Hand vor das Gesicht hält – so, als würde sie weinen.

Eigentlich wollte Daniela sich aus dem Beziehungsdrama raushalten, kündigte sie zu Beginn der Fremdgeh-Vorwürfe an. Doch immer wieder postete sie Schlagzeilen zu dem Thema. Auch in ihrer Story geht sie weiter auf Fragen zu dieser Situation ein.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger und Iris Klein im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de