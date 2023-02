Georgina Fleur würde die große Liebe gerne im TV finden!

Georgina Fleur (32) wäre wohl wieder bereit für einen neuen Kerl! Ihre frühere Beziehung mit Kubilay Özdemir ging öffentlich in die Brüche – nachdem es bereits im Sommerhaus der Stars mächtig zwischen ihnen gekriselt hatte. Die beiden haben zwar eine gemeinsame Tochter, sind jedoch schon länger kein Paar mehr. Offenbar wünscht die 32-Jährige sich so langsam wieder einen Mann an ihrer Seite: Georgina würde gerne an einem Kuppelformat teilnehmen!

In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram erkundigte sich ein Fan, ob die Influencerin ihre Zeit im TV bereut. "Eigentlich nicht! Ich habe da auch heute noch total Spaß dran und wäre auch nicht abgeneigt, ein neues cooles Format zu starten", antwortete Georgina – und legte nach: "Vielleicht finde ich ja meinen Traummann im Fernsehen." Ob es hierfür wohl schon konkrete Pläne gibt oder der Rotschopf nur träumt?

So oder so steht für Georgina fest: Ein Mann würde immer die zweite Geige in ihrem Leben spielen! "Der neue Partner muss auf jeden Fall die Kleine hundertprozentig akzeptieren. Und das könnte schon sein, dass er da wirklich ein bisschen eifersüchtig ist – denn für mich ist meine Tochter schon echt am wichtigsten von allen", betonte die Mama im Januar im RTL-Interview. Würdet ihr Georgina gerne in einer Kuppelshow sehen? Stimmt ab!

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

