Knallenges Schlangenkleid: Kim Kardashian kann kaum laufen!

Kim Kardashian (42) gibt alles für ihren Look! Der Realitystar war zu Gast bei der Fashion Week in Mailand. Am Samstag bezauberte die Beauty dort in gleich mehreren Teilen von Dolce & Gabbana: Tagsüber war die Vierfachmama in einen Zweiteiler der Designermarke geschlüpft – am Abend begeisterte sie in einem hautengen Kleid. Es war sogar so eng, dass sich Kim kaum noch bewegen konnte!

In ihrer Instagram-Story postete die 42-Jährige ein Video, auf dem sie sich einen Treppenaufgang neben dem Mailänder Dom hinaufplagt. In Mini-Schritten kommt die Millionärin nur sehr langsam voran. Kim witzelte zu der Aufnahme : "Natürlich müssen es 100 Stufen sein." Umgeben von zahlreichen Fans wird die Brünette bei ihrem Walk abwechselnd von Domenico Dolce (64) und Stefano Gabbana (60) höchstpersönlich unterstützt. Die Unternehmerin trägt einen Entwurf aus der neuen Kollektion des Designerpaares: Das trägerlose Kleid in Schlangen-Optik ist auf der Vorderseite eng zugeschnürt und setzt die Kurven der TV-Bekanntheit optimal in Szene.

Am selben Tag hatte Kim schon einen Dolce & Gabbana-Store besucht. Dafür hatte sich die dunkelhaarige Schönheit für einen beigefarbenen Zweiteiler, der ihrer Figur schmeichelte, entschieden. Darin war sie durch den Laden stolziert und hatte den Paparazzi und Fans, die vor dem Geschäft auflauerten, zugewunken.

Anzeige

MEGA Kim Kardashian bei einer Dolce & Gabbana Ausstellung im Februar 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian in Mailand

Anzeige

Agostino Fabio / MEGA Kim Kardashian bei einer Dolce & Gabbana Ausstellung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de