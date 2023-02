Scheidungs-News: Rosenkrieg zwischen Bam Margera und Nicole!

Diese Trennung geht nicht ohne Drama vonstatten! Vor rund zwei Wochen wurde bekannt, dass Jackass-Star Bam Margera (43) und seine Frau Nicole Boyd sich scheiden lassen – seine Partnerin hat die Scheidung eingereicht, nachdem der Skateboarder zuletzt mit starken Alkohol- und Drogenproblemen gekämpft hatte und sogar aus der Entzugsklinik geflogen ist. In einem Statement deutete Nicole außerdem an, dass Bam sich nicht ausreichend um ihren gemeinsamen Sohn kümmern würde. Doch die Vorwürfe seiner Noch-Ehefrau will Bam sich nicht gefallen lassen!

Auf Instagram veröffentlichte Bam ein gemeinsames Foto mit Nicole und Sohnemann Phoenix – hier waren sie offenbar noch glücklich. In der Bildunterschrift betonte er: "Ich bin sehr enttäuscht darüber, was Nicole und ihr Anwalt öffentlich über mich als Vater gesagt haben. Ich liebe meinen Sohn mehr als alles andere auf dieser Welt." Weiter stellte er klar: "Ich habe meinen Sohn sehr wohl unterstützt. Niemand kennt meine Seite der Geschichte, was mich traurig macht. Aber hoffentlich werden sie es eines Tages tun..."

Von welchem Statement Bam hier spricht? Gegenüber People sagte Nicoles Anwalt aus: "Nicole sah sich gezwungen, die Trennung von ihrem Ehemann Bam Margera zu beantragen, da er sie und den gemeinsamen Sohn nicht unterstützt, Drogen und Alkohol konsumiert und sich unberechenbar verhält." Außerdem beteuerte er: "Nicole hat alles daran gesetzt, Bam dazu zu bringen, nüchtern zu bleiben, und zu versuchen, ihre Familie zu erhalten."

Instagram / bam__margera Bam Margera mit seiner Frau Nicole und seinem Sohn Phoenix im Disneyland

Instagram / bam__margera Bam Margera und Nicole Boyd mit ihrem Sohn, Mai 2022

Instagram / bam__margera Bam Margera und sein Sohn Phoenix

