"Sollte nicht sein": Pink denkt, Madonna kann sie nicht ab!

Ist die "Queen of Pop" kein Fan von ihr? Pink (43) feiert momentan ihr neues Album "Trustfall", das am 17. Februar veröffentlicht wurde. In der Vergangenheit machte die "What About Us"-Interpretin kein Geheimnis daraus, dass sie Musikerkollegin Madonna (64) als großes Idol ansieht. Die Pop-Diva habe sie auf ihrem persönlichen Weg zur Selbstakzeptanz sehr unterstützt. Doch Pink glaubt, ihre Kollegin teile die Sympathien nicht: Tatsächlich denkt die Sängerin, dass Madonna sie nicht leiden kann!

In der "Howard Stern Show" schildert die "So What"-Interpretin, dass sie und Madonna sich das erste Mal im Rahmen der Talkshow "Live with Regis and Kelly" vor knapp 20 Jahren begegneten. Pink sei vor der Show in das Umkleidezimmer der Musik-Ikone eingeladen worden. "Aber im Rahmen der Show wurde das so hingestellt, als hätte ich unbedingt Madonna treffen wollen", meint sie. Die Sängerin erklärt im Weiteren: "Als Regis dann sagte, ich sei im Backstage-Bereich fast außer mir gewesen vor Freude, Madonna getroffen zu haben, merkte ich an: 'Ich dachte, sie wollte mich treffen?' Es sollte wohl einfach nicht sein zwischen uns."

Pink sieht die ganze Sache mit Humor, ob Madonna das auch so locker sieht? "Sie hat das also alles persönlich genommen, jetzt wird sie wohl gegen dich vorgehen wollen", witzelt Howard Stern (69). Seine Gesprächspartnerin kann daraufhin ihr Lachen nicht zurückhalten.

Madonna im Jahr 2016

Pink im Jahr 2018

Pink im Jahr 2012

