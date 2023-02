Standing Ovations: Brittney Griner strahlt bei NAACP Awards

Brittney Griner (32) beeindruckt bei den NAACP Awards das ganze Publikum. Die Basketballspielerin hat eine turbulente Zeit hinter sich. Vergangenes Jahr war sie am Flughafen von Moskau wegen Drogenbesitzes festgenommen worden. Vor Gericht hatte man sie dann zu neun Jahren Haft verurteilt. Doch ein Gefangenenaustausch ermöglichte ihr dann im Dezember 2022 die Rückkehr in die USA. Und bei ihrem Auftritt bei den NAACP Awards bekommt Brittneys sogar Standing Ovations.

Samstagabend absolvierte Brittney bei der Preisverleihung der National Assosiaction for the Advancement of Coloured People ihren ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Haftentlassung. Wie Deadline berichtet, betrat sie zusammen mit ihrer Frau Cherelle die Bühne und wurde mit tosendem Applaus begrüßt. "Es fühlt sich gut an, hier zu sein, vor allem mit meiner wunderbaren, erstaunlichen Frau und mit Ihnen, die heute hier sind. Ich möchte mich bei allen bedanken. Lasst uns weiter dafür kämpfen, dass jeder Amerikaner, der in Übersee festgehalten wird, nach Hause kommt", erklärte die 32-Jährige in ihrer Rede.

Nach ihrer Freilassung zog Britteny sich zunächst ein wenig aus der Öffentlichkeit zurück, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Auf Instagram teilte ihre Schwester ein Bild mit ihr und schrieb glücklich dazu: "Wiedervereint, das Warten hat ein Ende." Mittlerweile ist sie aber nicht nur zurück bei ihrer Familie, sondern steht auch wieder auf dem Basketballplatz.

Anzeige

Getty Images Cherelle und Brittney Griner im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Cherelle und Brittney Griner mit Queen Latifah in Pasadena 2023

Anzeige

Instagram / jayroy23 Brittney Griner mit ihrer Schwester, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de