Zwei Favoriten raus bei DSDS: Fans rufen "Fehlentscheidung"!

Die DSDS-Zuschauer sind nicht zufrieden mit der Jury! Bei der jüngsten Entscheidung packten vier Kandidaten am Ende ihre Koffer: Für Melino Winterstein, Tilly Horn und Riccardo Colo hat es nicht gereicht. Clara Stampf stieg zudem freiwillig aus der Castingshow aus. Stattdessen durften ein paar Kandidaten in die nächste Runde, die in der Folge vor allem mit Texthängern geglänzt hatten: darunter Aileen Sager und Marleen Schäfer. Aber haben Dieter Bohlen (69) und Co. hier richtig entschieden? Vor allem der Exit von Tilly und Riccardo stößt den DSDS-Fans sauer auf!

Immerhin haben die zwei nicht umsonst je eine goldene CD von Pietro Lombardi (30) und Leony bekommen – beide haben schon bewiesen, wie viel Talent sie haben! Dass sie nun trotzdem rausgeflogen sind, finden viele Zuschauer unfair. Unter einem Instagram-Post der Sendung wurde fleißig kommentiert: "Riccardo fliegt raus, aber die, die ihren Text vergessen haben, nicht?!", ärgerte sich eine Nutzerin. "Ich hätte Tilly niemals rausgeworfen, sie war so gut und konnte wenigstens den Text – nicht wie die ganze Gruppe von Jill. Unverständlicher als alles andere!", betonte ein weiterer User. Ein anderer fasste zusammen: "Klare Fehlentscheidung! Überhaupt nicht nachvollziehbar und auch total unfair von der Jury..."

Die Entscheidung war dieses Mal eine Achterbahn der Gefühle für Aileen und Olga. Eigentlich wurden die beiden nämlich schon rausgeworfen – doch der freiwillige Exit von Clara rettete sie! Als Dieter die Mädels doch noch in die nächste Runde nach Thailand schickte, verdrückten beide ein paar Freudentränchen.

RTL / Stefan Gregorowius Riccardo Colo bei DSDS 2023

RTL / Stefan Gregorowius Tilly Horn, DSDS-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen beim DSDS-Recall auf Mallorca

