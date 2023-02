Als Mama bei "Let's Dance": So schwer ist es für Chryssanthi

Chryssanthi Kavazi (34) schwingt derzeit bei Let's Dance das Tanzbein! An der Seite von Profitänzer Vadim Garbuzov (35) macht die GZSZ-Darstellerin eine ziemlich gute Figur und heimste vergangenen Freitag 17 Jury-Punkte für ihren Jive ein. Aufgrund des harten Trainings muss die Frau von Tom Beck (45) jedoch wöchentlich mehrere Tage am Stück ihre Heimatstadt Berlin verlassen und damit auch ihren dreijährigen Sohn. Das ist für Chryssanthi nicht immer leicht!

"Es ist das erste Mal, dass ich woanders bin", erklärt die Schauspielerin offen im Interview mit RTL. Sie sei jedes Mal aufs Neue traurig, ihren Sohn verlassen zu müssen. Sei es auch bloß für wenige Tage. "Deswegen ist es für mich ehrlicherweise was ganz Neues und daran muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen", gibt Chryssanthi zu. Der Dreijährige habe damit jedoch kein so großes Problem, denn so schnell die 34-Jährige verschwunden ist, so schnell ist sie nach der Show auch schon wieder da.

Wegen ihrer griechischen Wurzeln und der Tanzerfahrung von Vadim hat sich das Star-Tänzer-Duo einen ganz besonderen Teamnamen verpasst – "Tanziki"! Doch auch die anderen Tanzpaare sind kreativ geworden. So nennen sich Massimo Sinató (42) und Sally Özcan aufgrund der üppigen Körperbehaarung des Italieners "Hairy und Sally".

Anzeige

Getty Images Chryssanthi Kavazi, 2021

Anzeige

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Premiere von "The Gray Man"

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzovs und Chryssanthi Kavazi bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass Chryssanthi gute Chancen auf den Sieg hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de