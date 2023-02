Fans vergleichen Zendayas Outfit mit "Kim Possible"-Shego

Wurde Zendaya Coleman (26) von einem Comic-Charakter inspiriert? Lange fehlte die Schauspielerin auf den roten Teppichen Hollywoods – bei den NAACP Awards legte sie am vergangenen Wochenende aber wieder einen ordentlichen Auftritt hin. In einem glamourösen bodenlangen Kleid posierte sie im Blitzlichtgewitter. Ihr grün-schwarzer Look begeisterte aber nicht nur wegen des besonderen Schnittes: Zendayas Fans finden, sie sieht aus wie "Kim Possible"-Rivalin Shego!

Schon kurz nachdem die 26-Jährige über den Red Carpet gelaufen war, bemerkten Twitter-Nutzer die Ähnlichkeit zu dem Zeichentrick-Charakter. "Zendaya channelt ihre innere Shego bei den NAACP Image Awards", merkte ein Netz-User an. Zahlreiche Fans stimmten der Beobachtung anschließend zu und priesen ihren coolen Look. Auch der Euphoria-Star selbst findet offenbar, dass die grün-schwarz gekleidete Actionheldin ihrem Red-Carpet-Outfit ähnelt: Nach der Show postete sie ein Foto von Shego in ihrer Instagram-Story.

Das elegante Versace-Kleid fanden offenbar nicht nur die Fans atemberaubend – unter Zendayas Instagram-Schnappschuss feierten sie zahlreiche Stars. Darunter war auch ihr Boyfriend Tom Holland (26), der ganz süß mit Herzaugen-Emojis kommentierte. Sängerin Sza war auch total begeistert von dem Outfit. "Atemberaubend, meine Güte", schrieb sie unter die zwei Pics.

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Zendaya im Februar 2023

Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021 in London

