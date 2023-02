Letztes Mal? Christina Applegate posiert auf Red Carpet

Ist das ihr letztes Mal? Christina Applegate (51) macht eine schwere Zeit durch. Die Schauspielerin hatte vor wenigen Jahren öffentlich gemacht, dass sie an der Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose leidet. Daher ist die "Dead to Me"-Darstellerin auf einen Gehstock angewiesen, was sie aber bislang nicht davon abgehalten hat, Veranstaltungen und rote Teppiche zu besuchen. Nun strahlte Christina erneut auf einer Preisverleihung – aber wahrscheinlich zum letzten Mal.

Am Sonntagabend fanden in Los Angeles die Screen Actors Guild Awards statt, die auch die 51-Jährige besuchte. Unterstützung erhielt sie an dem Abend von ihrer Tochter Sadie LeNoble, mit der sie auch ihr Outfit abgesprochen hatte: Beide waren in komplett schwarzen Looks unterwegs und wählten dazu elegante Blazer und klobige Dr.-Martens-Schuhe. Christina war in diesem Jahr für den beliebten Award nominiert.

Vor wenigen Wochen hatte Christina bereits durchklingen lassen, dass die Verleihung der SAG Awards vermutlich ihr letzter Auftritt in solch einem Rahmen sein wird. "Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine große Sache", hatte sie im Interview mit Los Angeles Times zugegeben. Sie könne es sich nicht mehr vorstellen, "um fünf Uhr morgens aufzustehen und zwölf bis 14 Stunden am Set zu verbringen."

Christina Applegate im Februar 2023

Christina Applegate und Tochter Sadie bei den SAG Awards 2023

Christina Applegate, Schauspielerin

