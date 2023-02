Madonna zollt ihrem verstorbenen Bruder Anthony (†66) Tribut

Jetzt meldet sich Madonna (64) zu Wort. Die Pop-Ikone stammt auch einer Familie mit acht Geschwistern. Mit ihrem ältesten Bruder Anthony Ciccone hatte sie nie wirklich ein gutes Verhältnis – das hatte er selbst einmal erwähnt. Doch gestern ist Anthony im Alter von 66 Jahren verstorben, wie sein Schwager Joe Henry im Netz berichtete. Viele Stunden war es still auf dem Social-Media-Account der 64-Jährigen. Doch jetzt meldete Madonna sich mit berührenden Worten bei ihren Fans.

"Danke, dass du mich als junges Mädchen so beeindruckt hast und mich [...] gelehrt hast, über den Tellerrand hinaus zu schauen", schrieb die "Like a Prayer"-Interpretin am Montag in ihrer Instagram-Story. Dazu postete sie ein schwarz-weißes Bild, das sie und weitere Personen gemeinsam mit ihrem geliebten Bruder zeigt. "Du hast viele wichtige Samen gepflanzt", ergänzte sie ihre emotionalen Worte.

Jahre vor Anthonys Tod hatte er seiner Schwester vorgeworfen, dass sie ihn nicht genug unterstütze – immerhin hatte er mit einer Alkoholsucht zu kämpfen und war noch mehrere Jahre obdachlos. Zu diesen Vorwürfen nahm Madonna damals keine Stellung.

Instagram / madonna Madonna, Popikone

Getty Images Madonna und ihr Sohn David im Januar 2014

Getty Images Madonna im September 2021 in New York City

