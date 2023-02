Nach Beleidigung: Anna-Carina Woitschack siegt vor Gericht!

Anna-Carina Woitschack (30) darf feiern! Die Schlagersängerin hatte in den vergangenen Monaten für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Sie und ihr Mann Stefan Mross (47) gaben überraschend ihre Trennung bekannt – inzwischen ist die Blondine wieder in festen Händen. Doch auch beruflich blieb es um sie nicht still. So hatte der Kabarettist Christian Keltermann die Musikerin in seinem Programm als "Schlagermatratze" bezeichnet. Anna-Carina verklagte ihn deswegen – mit Erfolg!

Bild berichtet nun, dass Anna-Carina vor Gericht einen Erfolg verbuchen konnte. Demnach hat das Landesgericht Hannover dem Kabarettisten verboten, sich weiterhin beleidigend über die 30-Jährige zu äußern. Wenn er sich an den gerichtlichen Beschluss nicht hält, muss Christian eine satte Geldstrafe von 250.000 Euro zahlen.

Anna-Carina war während der Urteilsverkündung nicht im Gericht anwesend. Der Angeklagte hingegen schon: Er verlangt eine Aussprache mit der Sängerin und ihren Anwälten, ansonsten wolle er Berufung einlegen. Die Ex-DSDS-Kandidatin hat sich zu ihrem Sieg und Christians Forderung bisher noch nicht zu Wort gemeldet.

Anzeige

Getty Images Anna-Carina Woitschack bei der "Beatrice Egli-Show"

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschak, ehemalige DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschak, Ex-Partnerin von Stefan Mross

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de