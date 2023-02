Bei SAG Awards: Jessica Chastain stürzt auf Weg zur Bühne

Das sah ernster aus, als es gewesen ist! Im Jahr 2011 schaffte Jessica Chastain (45) ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin, indem sie gleich in sieben Kinofilmen mitspielte. Seitdem ist sie kaum noch aus der Filmbranche wegzudenken – schließlich ist sie in namhaften Streifen wie "Take Shelter", "Es 2" und "The Eyes of Tammy Faye" zu sehen. Für ihre schauspielerische Darbietung in "George & Tammy" erhielt Jessica nun einen SAG Award, allerdings geriet sie auf dem Weg zur Bühne ins Straucheln.

Nachdem verkündet wurde, dass die US-Amerikanerin die diesjährige Gewinnerin in der Kategorie "Beste Darstellerin in einem Fernsehfilm oder Miniserie" ist, lief sie total überwältigt auf die Bühne. Doch der Weg dahin gestaltete sich wohl nicht ganz so einfach: Sie trat auf der Treppe auf den langen Rock ihres prachtvollen, pinkfarbenen Kleids und verlor das Gleichgewicht. Allerdings konnte sie einen Sturz in letzter Sekunde durch das Abstützen auf ihrer Hand verhindern. Oben angekommen, musste die Rothaarige selbst erst einmal über ihren kleinen Ausrutscher schmunzeln.

Auch wenn es ihr ein wenig peinlich gewesen sei, nahm sie ihr Straucheln mit Humor. "Ich hatte zwei sehr gut aussehende Männer, die mir hochgeholfen haben, also war das nicht so schlimm", scherzte sie gegenüber People. Wegen ihrer Auszeichnung sei sie einfach so aufgeregt gewesen, dass sie am ganzen Körper gezittert habe.

Getty Images Jessica Chastain bei den SAG Awards 2023

Getty Images Jessica Chastain im November 2022

Getty Images Jessica Chastain bei den SAG Awards 2023

