Neue Frise? Cathy Hummels zeigt sich mit pinker Haarpracht

Hatte Cathy Hummels (35) jetzt ein komplettes Umstyling? Im vergangenen Jahr hat sich bei der Influencerin viel verändert: Ihr Ex-Mann Mats Hummels (34) und sie ließen sich im Dezember 2022 nach monatelangen Trennungsgerüchten offiziell voneinander scheiden. Das hatte nach 14 Jahren Beziehung einschneidende Veränderungen wie zum Beispiel einen neuen Wohnort nach sich gezogen. Hat Cathy jetzt mit der Situation komplett abgeschlossen und wagt einen Neuanfang? Zumindest zeigt sie sich nun mit komplett verändertem Aussehen.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die 35-Jährige ein kurzes Video, in dem sie sich erst beim Friseur zeigt – nach einem Cut präsentiert sie das Endergebnis. Ihre Haare sind ein ganzes Stück kürzer, sie trägt einen Pony und sind in einem auffälligen Pink eingefärbt. Als Spitze des Eisberges hat sie sich wohl noch ein Nasenpiercing stechen lassen! "Mein Leben ist einfach rosa in aller Hinsicht", kommentierte sie den Clip und begründete so die Entscheidung für die neue Haarfarbe. "Wie gefalle ich euch?", fragte sie dann noch ihre Fans.

Diese nehmen Cathy das Umstyling allerdings nicht ab und vermuten dahinter einen Scherz. "Steht dir auf jeden Fall, wenn du mal wirklich mutig sein solltest", lautet ein Kommentar. Ein anderer Follower schreibt: "Auch, wenn es eine Perücke ist, steht es dir super. Mach es einfach!"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2023

