Bei Las-Vegas-Show: Zeigte Adele hier ihren Verlobungsring?

Macht Adele (34) ihre Verlobung hiermit offiziell? Die Sängerin ist seit über anderthalb Jahren mit Rich Paul (41) zusammen. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass der Sportagent bereits vor ihr auf die Knie gegangen ist. Die "Easy On Me"-Interpretin wurde schon mehrmals mit einem verdächtigen Ring am Finger gesehen – zum Beispiel bei den Brit Awards. Auch am Wochenende zeigte sie sich wieder mit dem dicken Klunker an der Hand!

Während ihrer Las-Vegas-Show trug Adele ein schwarzes Samtkleid mit auffälligen Glitzerdetails am Rock. Doch nicht nur ihre Robe funkelte: Auch ihr Schmuck stach ins Auge – vor allem der an ihrem linken Ringfinger. Denn dort war wieder ein silbern funkelnder Diamantring zu erkennen, der wie ein Verlobungsring aussieht. Ob es sich dabei aber auch wirklich um einen handelt, ist unklar.

Im August hatte Adele bereits gegenüber Elle UK verraten, dass sie sich eine Hochzeit mit ihrem Partner vorstellen kann und sich eine Familie mit ihm wünscht. "Ich war noch nie so verliebt! Ich bin verrückt nach ihm", schwärmte die Mutter eines Sohnes.

