"Kein Drama": Sonny Loops und Marcel haben sich getrennt!

Sonny Loops verkündet überraschende Neuigkeiten! Die YouTuberin ging bereits seit einigen Jahren mit ihrem Freund Marcel Scorpion durchs Leben. Im Netz hatten sich die zwei immer total verliebt gezeigt. Zudem teilten sie auch oft gemeinsame Videos. Doch in den vergangenen Monaten war es still um die beiden geworden. Nun ist auch klar, warum: Sonny und Marcel sind nicht länger ein Paar!

Via Instagram gab Sonny die traurigen News in einem längeren Statement bekannt: "Viele von euch haben es wahrscheinlich schon geahnt. Marcel und ich haben uns getrennt." Das Liebes-Aus der beiden habe sich in den vergangenen Monaten mehr oder weniger angebahnt – doch die Trennung sei einvernehmlich erfolgt. "Es gibt kein Beef, kein Drama", stellte die 28-Jährige klar. Sonny und Marcel seien erleichtert, den Schritt gegangen zu sein.

Auch Marcel äußerte sich auf der Bilder-Plattform bereits zu Wort. "Ich glaube, die Menschen, die am wenigsten schockiert sind, sind Sonny und ich. Ich glaube, wir haben das schon sehr lange gespürt", erklärte der Influencer zu der Trennung. Die Entscheidung, sich zu trennen, sei die richtige gewesen.

Instagram / marcel Marcel Scorpion und Sonny Loops

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTuberin

Instagram / marcel Marcel Scorpion , Influencer

