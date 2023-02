Erste Details zu Jansen Panettieres (†28) Beisetzung bekannt

Familie, Freunde und Fans trauern weiter um Jansen Panettiere (✝28). Vor einer Woche gaben die Angehörigen des Schauspielers die schockierende Nachricht bekannt, dass er im Alter von nur 28 Jahren gestorben ist. Die Ursache für den plötzlichen Tod des Bruders von Hayden Panettiere (33) waren Herzprobleme: Er litt an einem vergrößerten Herzen und einem Herzklappenfehler. Nun sind die ersten Details zu Jansens Beerdigung bekannt.

Wie US Weekly berichtet, wird Jansen am 8. März in Palisade im Bundesstaat New York beerdigt – in dem Ort sind der Verstorbene und seine Schwester aufgewachsen. Sowohl Familie und Freunde als auch alle mit persönlicher Beziehung zu dem Kinderstar sollen an der Trauerfeier teilnehmen dürfen. Hayden wird auch einen Part der Beisetzung mitgestalten: Gemeinsam mit anderen Angehörigen wird sie eine Rede auf ihren kleinen Bruder halten.

Nach seinem Tod hatte Jansens Familie ABC News ein herzzerreißendes Statement zu seinem Ableben gegeben. "Sein Charisma, seine Herzlichkeit, sein Mitgefühl für andere und sein kreativer Geist werden für immer in unseren Herzen und in den Herzen aller, denen er begegnet ist, weiterleben", hatten sie darin um den begabten Maler getrauert.

Getty Images Jansen Panettiere und Hayden Panettiere, Oktober 2013

Getty Images Jansen Panettiere, Schauspieler

Getty Images Hayden Panettiere und Jansen Panettiere, Januar 2019

