Hilary Duff wollte nicht mehr bloß Lizzie McGuire sein!

Hilary Duff (35) wollte endlich sie selbst sein! Im Jahr 2001 erlangte die Schauspielerin im Rahmen der Disney-Channel-Serie "Lizzie McGuire" große Bekanntheit. Drei Jahre lang war die Blondine in ihrer Paraderolle zu sehen. Doch selbst nach dem Ende der beliebten Show schien die Figur an der Darstellerin haften zu bleiben. Hilary hatte offenbar genug: Sie wollte nicht mehr bloß Lizzie McGuire sein!

"So lange haben die Leute immer bloß 'Lizzie, Lizzie, Lizzie' gesagt", äußert sich der "How I met your Father"-Star im Podcast "Good Guys" ganz offen. Noch immer habe sich Hilary nicht gänzlich aus dem Schatten der Rolle befreien können, doch das störe sie mittlerweile nicht mehr. Damals jedoch schon. "Ich wollte unbedingt ich selbst sein", erklärt die 35-Jährige. Sie fügt hinzu: "Ich habe gedacht, dass Musik dafür ein guter Weg wäre – und so war es auch."

Hilary gibt außerdem zu, dass sie gerne wieder mehr Musik machen wolle. "Ich vermisse diese Seite an mir", erzählt sie ganz offen. "Ich glaube, dass ich in der Richtung definitiv noch einiges zu tun habe. Ich weiß bloß noch nicht wann", äußert sich die Sängerin.

