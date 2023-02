In Interview: Shakira verteilt Seitenhieb an Neue von Gerard

Shakira (46) lässt kein gutes Haar an der neuen Freundin ihres Ex Gerard Piqué (36). Seit dem Sommer des vergangenen Jahres gehen die Sängerin und der ehemalige Profifußballer getrennte Wege. Seitdem schießt die "Waka Waka"-Interpretin immer wieder mit ihren neuen Songs gegen den Vater ihrer zwei Kinder und auch seine neue Partnerin Clara Chia – denn mit ihr hat Gerard seine Noch-Ehefrau betrogen. Jetzt teilte Shakira in ihrem ersten Interview nach der Trennung gegen Clara aus!

"Es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen", schoss die 46-Jährige laut Daily Mail in einem Interview mit dem Journalisten Enrique Acevedo gegen die Freundin ihres Ex. Doch auch wenn die Erkenntnis, dass der Vater ihrer Kinder sie mit einer über 20 Jahre jüngeren Frau betrogen hat, schmerzhaft war, sei Shakira jetzt stärker als je zuvor.

"Jetzt fühle ich mich paradoxerweise vollständig", betonte die gebürtige Kolumbianerin und stellte damit klar, dass sie keinen Mann mehr in ihrem Leben braucht, um glücklich zu sein. "Jetzt habe ich mehr Selbstvertrauen. Ich wusste nicht, dass ich so stark sein kann. Ich dachte immer, ich sei eher zerbrechlich", gab die "Hips Don't Lie"-Interpretin zu.

Getty Images Shakira im Mai 2022

Getty Images Shakira, 2022

Getty Images Shakira, Januar 2017

