Lange Funkstille: Herzogin Meghan wieder im Netz zu sehen

Herzogin Meghan (41) zeigt sich mal wieder! In den vergangenen Jahren war ganz schön viel los im Leben der einstigen Schauspielerin. 2020 hatte sie zusammen mit ihrem Mann Prinz Harry (38) für viele Schlagzeilen gesorgt, da sie die royale Familie verließen und nach Los Angeles zogen. Ihren rund elf Millionen Netz-Fans haben die beiden seitdem kein Update mehr gegeben – jetzt gibt es aber endlich ein Online-Lebenszeichen von Meghan!

Auf dem Profil einer Kaffee-Firma strahlt die 41-Jährige nun ganz überraschend in die Kamera und beendet so ihre dreijährige Netz-Pause. In dem Instagram-Video hält die zweifache Mama ganz leger eine Tasse in der Hand und schaut sich dabei interessiert die Bohnen-Produktion des Businesses an. Laut Medienberichten soll die zweifache Mutter sogar schon seit einigen Jahren in das weiblich geführte Superfood-Unternehmen investieren.

Meghan hat gerade wohl nicht nur geschäftlich viel zu tun: In einigen Wochen steht die offizielle Krönung ihres Schwiegervaters König Charles (74) an. Ein Insider hatte vor einigen Wochen gegenüber People verraten, dass der Monarch seinen jüngsten Sohn und seine Frau trotz der anhaltenden Streitigkeiten bei seinem bedeutenden Tag dabei haben will. Ihr Ehemann und sie bestätigten bisher aber noch nicht, ob sie tatsächlich an den Feierlichkeiten teilnehmen werden.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de