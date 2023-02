"Liebe Rollenspiele": Cathy Hummels feiert ihren neuen Look

Cathy Hummels (35) fühlt ihren neuen Look! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin bestätigte im vergangenen Jahr die Trennung von dem Fußballer Mats Hummels (34). Seitdem verarbeitet die Influencerin das Liebes-Aus und teilt ihre Gedanken dazu auch öfters mal mit ihrer Community. Nun sorgte die Mutter von dem kleinen Ludwig Hummels (5) aber für eine große Überraschung: Cathy zeigt sich selbstbewusst mit pinkfarbenen Haaren!

Auf Instagram teilte die Beauty mehrere Aufnahmen, auf denen sie selbstbewusst mit einem extravaganten neuen Look posiert: Cathy hat pinkfarbene Haare und ein Septum-Piercing. "Ich liebe Rollenspiele. Nennt mich heute bitte: Kitty Cat", schrieb sie dazu und ergänzte die Hashtags "Neuer Look" und " Neues Ich". Ob sie sich aber ihre echten Haare gefärbt hat oder nur eine Perücke trägt, ließ sie offen.

Fans gefiel der wilde Look auf jeden Fall total gut. "Wow! Wie so eine Farbe verändert. Cool", "Mach, was dir gefällt, Cathy! Man kann auch mal ein bisschen verrückt sein, ich finde es cool" oder "Krasse Typveränderung! Steht dir aber", schwärmten die Nutzer unter dem Beitrag.

Instagram / Co4p3KZDbKu Cathy Hummels, Model

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / Co4p3KZDbKu Cathy Hummels im Februar 2023

