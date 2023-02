Michael B. Jordan warnte seine Mama vor heißen Schlüpperpics

Michael B. Jordan (36) ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein ziemlicher Frauenschwarm in Hollywood. Vor drei Jahren wurde der Black Panther-Star zum Sexiest Man Alive gekürt – und macht noch heute diesem Titel alle Ehre. Seit Kurzem ist er nämlich das Gesicht von Calvin Klein und modelt für die aktuelle Unterwäschen-Kampagne. Dass es da ziemlich schlüpfrig zuging, wollte Michael vor allem seiner Mutter nicht vorenthalten...

Seit wenigen Tagen sind die Kampagnen-Bilder überall zu sehen. Darauf posiert der 36-Jährige in engen Unterhosen und stellt seinen beinahe makellosen Körper zur Schau. Kein Wunder, dass der Schauspieler da seine Mutter vorwarnen wollte. "Ich dachte, meine Mama muss das sehen. Lass mich sie anrufen und sagen: 'Es tut mir leid. Es ist nun überall da draußen'", erzählte der "Creed"-Darsteller im Interview mit ET.

Für den Hollywoodstar könnte es beruflich aktuell also nicht besser laufen. Doch wie sieht es privat aus? Nach der Trennung von Lori Harvey (26) gilt der Hottie immer noch als Single – überstürzen wolle er aber nichts, betonte er erst kürzlich gegenüber Rolling Stone: "Ich denke natürlich immer noch an meine Beziehung, aber ich möchte in Zukunft auf alle Fälle darauf achten, verantwortungsbewusster zu sein. Ich weiß, dass ich so präsent wie möglich sein sollte."

Getty Images Michael B. Jordan im Juli 2022 in Hollywood

Actionpress / Xavier Collin Michael B. Jordan im August 2022 in Los Angeles

Getty Images Schauspieler Michael B. Jordan im Oktober 2022

