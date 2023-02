Das will Michael B. Jordan in künftigen Beziehungen beachten

Er will sich ändern! Michael B. Jordan (36) datete von 2020 bis 2022 Lori Harvey (26), die Tochter von US-Showmaster Steve Harvey (66). Das Beziehungs-Aus war für den Schauspieler natürlich nicht einfach und er verriet vor wenigen Tagen, dass er froh sei, sich in seine Arbeit stürzen zu können. Auch wenn er momentan Single ist – wonach es bei seiner Ex nicht aussieht – weiß er bereits: Das will Michael in seiner nächsten Beziehung anders machen!

Im Interview mit Rolling Stone erklärt der 36-Jährige: "Ich denke natürlich immer noch an meine Beziehung, aber ich möchte in Zukunft auf alle Fälle darauf achten, verantwortungsbewusster zu sein. Ich weiß, dass ich so präsent wie möglich sein sollte." Die nächste Romanze werde dann passieren, sobald sie passieren soll, scheint sich Michael sicher. Auch meint der Black Panther-Darsteller: "Eine Trennung ist nie schön, aber es geht weiter."

Vor wenigen Tagen witzelte der Schauspieler, er würde bei der Promi-Dating-App "Raya" ein Profil anlegen – klärte dann jedoch auf, dass er kein Fan von Online-Dating sei. Zu seiner Partnerschaft, die in die Brüche gegangen ist, äußerte sich Lori zudem noch: "Die Beziehung war eine Erfahrung, aus der ich wachsen und lernen konnte."

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan und Lori Harvey im Jahr 2022

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan während der Oscars im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Michael B. Jordan im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de