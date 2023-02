Mit 16: Sohn von Ed Sheerans Tourneepartner Ben verstorben

Das ist eine tragische Neuigkeit. Ed Sheeran (32) ist im Jahr 2019 auf Tour gewesen. Mit Songs wie "Shape of You" und "Castle on the Hill" hat der Brite nicht nur sämtliche Konzerthallen gefüllt, sondern auch das Publikum mit seiner Show zum Beben gebracht. Aber nicht nur er hat das Publikum begeistert, sondern auch sein Tourneepartner Ben Kweller, der als Vorband aufgetreten war. Doch nun muss Ed Sheerans Kollege einen schweren Schicksalsschlag durchleben: Bens Sohn ist im Alter von 16 Jahren verstorben.

Auf Instagram gab der Vater die Tragödie bekannt, indem er ein Foto von seinem Sohn postete, auf dem er glücklich in die Kamera grinst. "Unser Sohn, Dorian Zev Kweller, wurde letzte Nacht getötet. Er war erst 16 Jahre alt und war eine wahre Legende", schrieb der Musiker am Boden zerstört zu dem Schnappschuss. Der Teenager hatte noch sein ganzes Leben vor sich – wie sein Vater und dessen Freund Ed hatte er sich der Musik gewidmet. "Nur wenige seiner Aufnahmen wurden veröffentlicht, aber er war auf einem guten Weg und begeistert von seiner Reise. Er hatte so viele Pläne! Sein erster Auftritt wäre in zwei Wochen gewesen", merkte der 41-Jährige traurig an.

Bislang äußerte sich Ed noch nicht zu dem tragischen Ereignis, allerdings sollte klar sein, dass ihm der Tod von Dorian bestimmt nahe geht. Schließlich pflegen er und Ben eine Beziehung, die über kollegiale Miteinander hinausgeht – so hatte Ben sogar auf der Hochzeit des britischen Sängers und seiner Frau Cherry gespielt.

