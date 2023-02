Erstes Interview nach der Trennung: Shakira packt aus!

Shakira (46) hält sich nicht mehr zurück. Im Juni vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Sängerin sich von ihrem Partner Gerard Piqué (36) getrennt hat. Grund für das Liebes-Aus soll die angebliche Untreue des ehemaligen Fußballers gewesen sein. Seit der Trennung verpasst die Musikerin ihrem Ex immer wieder Seitenhiebe in ihren neuen Songs. Jetzt sprach Shakira auch erstmals offen in einem Interview über ihre gescheiterte Beziehung!

Wie unter anderem The Sun berichtete, packte die 46-Jährige in einem Gespräch mit dem mexikanischen Journalisten Enrique Acevedo aus, wie es ihr mit der Trennung erging. So gab die "Hips Don't Lie"-Interpretin zu, dass sie immer von den Männern in ihrem Leben abhängig gewesen sei und dachte, sie wäre ohne einen Partner nicht komplett. Doch das Liebes-Aus habe sie eines Besseren belehrt. "Jetzt fühle ich mich paradoxerweise vollständig", stellte Shakira klar. Sie habe ein Duell überlebt.

Für die zweifache Mutter stehen jetzt vor allem ihre Kids an erster Stelle. "Ich möchte auch ein Beispiel für meine Kinder sein – um zu zeigen, was man überleben kann, diese Kämpfe des Lebens", betonte sie. Für die gebürtige Kolumbianerin sei die Trennung ein "Moment brutaler Ehrlichkeit" gewesen. Dieser habe sie gelehrt, auf welche Menschen sie sich in ihrem Leben verlassen könne und wer ihre wahren Freunde sind.

Getty Images Shakira, Sängerin

Getty Images Shakira, Sängerin

MEGA Shakira ist mit ihren Söhnen unterwegs

