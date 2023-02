"Schöner Mann": Fans geflasht von Boris Beckers Sohn Elias

Was für ein Hingucker! Boris Becker (55) hat mit dem Model Angela Ermakova eine gemeinsame Tochter mit dem Namen Anna (22). Die rothaarige Beauty ist aktuell bei Let's Dance zu sehen. Amadeus (13) ist der jüngste Sohn des ehemaligen Sportlers. Seine Mutter ist Lilly Becker (46). Designerin Barbara Becker (56) hat zwei Kinder mit der Tennis-Legende: Noah (29) und Elias (23). Letzterer ist gerade wohl auf dem Weg, ein waschechtes Model zu werden!

Auf Instagram postet Elias immer wieder Fotos von professionellen Fotoshootings. Der 23-Jährige weiß, sich in Szene zu setzen. In den Kommentarspalten der Schnappschüsse schmachten den Hottie zahlreiche Fans an. Gerne lässt der Sohn des legendären Tennisspielers auch mal sein T-Shirt weg. Mit "Maschine" und "Schöner Mann" kommentieren Fans seine Bilder. "Wow, da trainiert aber jemand. Steht dir super", schrieb zum Beispiel ein User.

Während Elias auf Instagram bei seinen Fans gut ankommt, liefert seine Schwester Anna Ermakova gerade bei "Let's Dance" ab. Die rothaarige Beauty gehört aktuell zu den Favoriten der Show. Auch am vergangenen Freitag bekam die 22-Jährige Standing Ovations. Und auch die Jury war von ihr begeistert. "Auf alle Fälle wie ein Highlight am Ende der Sendung heute!", schwärmte Jurorin Motsi Mabuse (41).

Anzeige

Instagram / e.current Elias Becker, Sohn von Boris Becker

Anzeige

Getty Images Boris Becker mit seinen Söhnen Noah und Elias Becker

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, "Let's Dance" 2023

Anzeige

Wie gefallen euch Elias' Bilder? Sehr cool! Nicht so meins. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de