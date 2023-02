So haben sich Andrej Mangold und seine Anni kennengelernt!

So fing es bei Andrej Mangold (36) und seiner Freundin an! Der Ex-Bachelor hat nach seiner Liebespleite mit Jennifer Lange (29) erneutes Glück gefunden. Die Influencerin Annika Jung ist seit einiger Zeit die Frau an seiner Seite. Ihre Beziehung machten sie im August 2022 öffentlich. Dabei kannten sich die zwei Netz-Bekanntheiten tatsächlich schon etwas länger: So lernten Andrej und Anni sich kennen!

Im Promiflash-Interview plauderten sie nun über die Anfänge ihrer Liebe. "Wir haben uns im Urlaub kennengelernt. So wie man sich das wünscht – in der realen Welt", lachte Andrej. Ein gemeinsamer Freund habe die zwei einander vorgestellt: "Auf Mykonos im August 2021." Auf der Insel verbrachten sie dann viel Zeit miteinander und mit ihren Freunden und waren seitdem in Kontakt.

Seit einigen Monaten wohnen sie nun auch zusammen in Köln. Andrej erklärte, dass dies relativ schnell passiert sei. "Wenn sich das Gefühl richtig anfühlt, worauf sollte man warten", betonte der einstige Profi-Basketballspieler aber dann im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold im November 2022

Getty Images Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

Action Press / Timm, Michael Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

