"Zu alt" dafür: Selena Gomez macht Schluss mit Social Media!

Selena Gomez (30) hat wohl die Nase voll! Die Schauspielerin ist derzeit die Frau mit den meisten Followern auf Instagram. Damit entthronte sie Reality-Star Kylie Jenner (25). Nun möchte sie sich aus den sozialen Medien jedoch zurückziehen! Diesen drastischen Schritt erklärt sie ihren Fans in einem TikTok-Live-Video: "Ich bin 30, ich bin zu alt für so etwas. Aber ich liebe euch so sehr und werde euch eher früher als später wiedersehen.”

