Amy Hart zieht sich nach Hate etwas mehr aus dem Netz zurück

Jetzt möchte Amy Hart sich und ihr Baby schützen! Die Influencerin nahm im Jahr 2019 an der britischen Version von Love Island teil, fand dort aber nicht ihre große Liebe. Im Jahr 2021 verkündete sie im Netz, dass sie mit dem Unternehmer Sam Rason zusammen sei. Im August vergangenen Jahres wurde ihr Liebesglück mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft perfekt. Seitdem hielt die 29-Jährige ihre Follower mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden. Bis jetzt – Amy möchte sich ihrem Kind zuliebe nämlich zurückziehen.

In einem Interview mit dem New Magazin sprach Amy darüber, dass sie "sich und das Baby schützen" müsse. Wenige Tage vorher hatte sie harte Kritik abbekommen, weil ihre Fans der Meinung waren, sie hätte Bilder ihres Babybauchshootings bearbeitet. Gerade mache sie sich keine Gedanken über solche Nachrichten, aber sie sagte: "Ich mache mir Sorgen, wenn das Baby da ist." Sie liebe es, ihr Leben zu teilen – im Netz sammele sie Erinnerungen. Doch sie müsse dabei an das ungeborene Kind denken.

Bis jetzt sind Sam und Amy noch nicht verlobt, doch in dem Interview verriet sie, dass die beiden durchaus demnächst heiraten wollen. Außerdem erwähnte sie, dass sie mit ihrem Geliebten gerne vier oder fünf Kinder haben möchte.

Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart in der 26. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart, Influencerin

Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason in New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de