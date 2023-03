Darum ist Thomas Hermanns mit seinem Ehemann so glücklich

Thomas Hermanns (59) schwelgt immer noch total im Liebesglück! Der Moderator ist schon seit rund 30 Jahren mit dem Unternehmer Wolfgang Macht zusammen. 2008 schritt das Paar vor den Traualtar. Abgesehen davon halten die beiden ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder zeigen sie sich zwar zusammen auf dem roten Teppich – doch jetzt verriet Thomas endlich mehr Ehedetails!

Im Interview mit Bunte vermutete der 59-Jährige, warum die Beziehung nach wie vor so gut läuft: "Wir haben beide parallel unterschiedliche Karrieren gehabt. Ich war sehr froh, dass mein Mann nicht in der Unterhaltungsbranche tätig war. Abends hatten wir uns immer was zu erzählen." Diese Eigenständigkeit sei für sie wesentlich. "Wir sind zum Beispiel erst nach acht Jahren zusammengezogen", erzählte der gebürtige Bochumer. Zudem würden sie immer noch ein jeweils eigenes Konto führen. "Zusammen sein heißt auch nicht, im Partnerlook oder mit den gleichen Frisuren herumzulaufen. Das ist etwas, was ich nie wollte. Es hält frisch, auf Dauer sich nie selbst zu verlieren", verdeutlichte er.

Dass sie ihre Liebe nie mit gemeinsamem Nachwuchs gekrönt haben, stört Thomas nicht. Es betrübe ihn nur, dass es zu dem Zeitpunkt, als er den Wunsch hätte haben können, für schwule Paare nicht legal war, ein Kind zu adoptieren. "Ich bin heute eine gute, kultivierte Tante, die das wohlerzogene Kind zum ersten Mal in Schwanensee ausführt. Ich bin nicht belastbar für Kinder", erklärte der Autor.

ActionPress Wolfgang Macht und Thomas Hermanns bei einer Ausstellungseröffnung

ActionPress Unternehmer Wolfgang Macht und Moderator Thomas Hermanns

ActionPress Wolfgang Macht und Thomas Hermanns, Ehepaar

