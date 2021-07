Für welche neuen Juroren wird sich RTL wohl entscheiden? Am Dienstag war die überraschende Nachricht publik geworden, dass der ehemalige Fußballstar Lukas Podolski (36) als neues Mitglied in der Supertalent-Jury sitzen wird. Nachdem der Sender Dieter Bohlen (67) und Bruce Darnell (63) entlassen hatte, wird die kommende 15. Staffel eine komplett neue Besetzung aufbieten. Doch wer wird wohl ab dem kommenden Herbst an der Seite von Poldi am berühmten roten Pult sitzen?

Wie Bild am Donnerstag berichtete, sollen bereits einige deutsche Fernsehberühmtheiten bei einem Casting für die Show gewesen sein und sich als Jurymitglied beworben haben. So werden im besonderen vier Stars heiß gehandelt. Zur Auswahl für einen Jurysessel stehen offenbar unter anderem die beiden Starköche Tim Mälzer (50) und Nelson Müller (42). Auch Moderator Thomas Hermanns (58) ist bereits eine echte Größe in der deutschen TV-Landschaft und könnte bald Teil der Show sein. Schließlich soll auch Influencer Riccardo Simonetti (28) im Gespräch sein. Wer im Endeffekt im Herbst bei "Das Supertalent" zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

Bisher ist auch noch unbekannt, ob das Unterhaltungsteam weiterhin aus vier Personen bestehen wird oder ob RTL die Show komplett revolutioniert. Selbst das Duo der Moderatoren, welches zuletzt aus Daniel Hartwich (42) und Victoria Swarovski (27) bestand, soll nach Informationen von Bild ausgetauscht werden. Zukünftig solle dann Komiker Chris Tall (30) durch das Format führen.

Getty Images Tim Mälzer im Mai 2021

Instagram / nelsonmueller Nelson Müller im Mai 2021

Getty Images Thomas Hermanns, Comedian

Getty Images Riccardo Simonetti im Februar 2021

