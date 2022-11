Thomas Hermanns hört als "Quatsch Comedy Club"-Moderator auf

Es ist das Ende einer Ära. Im "Quatsch Comedy Club" machte wohl schon jeder erfolgreiche deutsche Komiker Halt. In den Liveshows stehen stets verschiedene Stand-up-Comedians auf der Bühne. Durch den Abend führte stolze 30 Jahre lang Thomas Hermanns (59) als Moderator. Er selbst hatte das Ganze im Jahr 1992 ins Leben gerufen. Jetzt verabschiedet sich Thomas jedoch von der "Quatsch Comedy Club"-Bühne.

In einer Pressemitteilung, die dpa vorliegt, verkündete der 59-Jährige seine Entscheidung. "Ich werde mich von der Bühne verabschieden, in den Control-Room gehen und mich verstärkt den Aufgaben als Produzent und Intendant der Live-Clubs und auch neuen Themen widmen“, heißt es in dem Statement. Thomas wird sich mit einer Jubiläumsshow, die am 12. Dezember in Berlin aufgezeichnet wird, verabschieden. Im TV wird die Show später auf ProSieben zu sehen sein. Als Gäste werden Chris Tall (31), Atze Schröder (57), Tahnee und Oliver Pocher (44) auftreten.

Im "Quatsch Comedy Club" konnte Thomas schon einigen großen Karrieren den nötigen Schubs verpassen. Unter anderem Carolin Kebekus (42), Dieter Nuhr (62) und Ilka Bessin (51) hatten dort einst ihre ersten Auftritte. Wer Thomas' Nachfolge antreten wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Getty Images Thomas Hermanns beim Deutschen Comedy Preis im Oktober 2018 in Köln

Getty Images Thomas Hermanns, Comedian

Getty Images Carolin Kebekus, Komikerin

