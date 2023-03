Experte: Herzogin Meghan war überzeugt, dass Harry reich ist

Herzogin Meghan (41) muss neue Vorwürfe über sich ergehen lassen. Die einstige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) sorgen in den vergangenen Monaten für gespaltene Meinungen: Aufgrund ihrer gemeinsamen Dokumentation und der Biografie des Royals, in denen sie das Leben am britischen Hof zerrissen hatten, mussten sie viel Kritik einstecken. Jetzt hagelt es neue Gerüchte rund um die zweifache Mutter – Meghan soll sich mehr Reichtum durch die Heirat mit Harry erhofft haben!

Dieser Überzeugung ist zumindest Tom Bower, der kein gutes Haar an der 41-Jährigen lässt. Laut dem Schriftsteller rechnete Meghan mit einem großen Vermögen ihres Gemahls. "Ihre große Überraschung und Enttäuschung war, dass Prinz Harry sehr wenig Geld hatte", stichelte er im Interview mit Just Jared. Sie soll sich das alles anders ausgemalt haben: "Sie hatte sich vorgestellt, dass er Hunderte von Millionen, wenn nicht sogar Milliarden wert sein würde, und das muss sie jetzt nachholen."

Sowohl Harry als auch Meghan scheinen sich auf ihrem Erfolg nicht ausruhen zu wollen und begeben sich auf die Suche nach neuen Projekten. Laut PageSix soll sich das Paar mit dem berühmten Unternehmer und Dealmaker Adam Lilling unterhalten haben.

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan im November 2019

Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle bei ihrem ersten öffentlichen Event

