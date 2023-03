Farbenfroh: Prinzessin Kate leuchtet bei Event neben William

Prinzessin Kate (41) zieht alle Blicke auf sich! Bei öffentlichen Auftritten zeigen sich Prinz William (40) und seine Frau meist zurückhaltend und elegant. Doch hin und wieder greift vor allem die 41-Jährige auch gerne mal zu etwas bunteren Looks, während der britische Thronfolger eher bei schlichten Farben bleibt. So leuchtete Kate am Mittwoch regelrecht neben William bei einer Parade in England.

Am Mittwoch fand anlässlich des walisischen Feiertages St. David's Day im englischen Windsor eine Parade statt. Kate und William besuchten diese als Prinz und Prinzessin von Wales und trafen dabei auch auf das erste Bataillon der walisischen Garde. Während William sich den Soldaten anpasste und mit seiner graublauen Uniform für seine Verhältnisse schon tief in den Farbtopf griff, leuchtete seine Frau regelrecht neben ihm. Sie begrüßte die Royal-Fans und Soldaten in einem knalligen roten Mantel.

Rot scheint grundsätzlich eine Farbe zu sein, auf die Kate gerne zurückgreift. Bei einem Rugbyspiel am vergangenen Montag erschien die dreifache Mutter ebenfalls in der Farbe. Doch ihr Mantel leuchtete dort nicht ganz so sehr, denn er hatte ein rot-weißes Hahnenmuster. Doch unter den Zuschauern in meist grauen oder schwarzen Jacken stach die Prinzessin dennoch deutlich heraus.

MEGA Prinzessin Kate im März 2023

Getty Images Prinz William, 2023

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate in Windsor 2023

