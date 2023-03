Harrys Rauswurf? Prinz Andrew zieht ins Frogmore Cottage

Kehren Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) dem Vereinigten Königreich jetzt endgültig den Rücken zu? Seit Jahren sorgt das Ehepaar regelmäßig für Schlagzeilen. Die Veröffentlichung der eigenen Netflix-Doku und Harrys Memoiren scheinen das angespannte Verhältnis zwischen den Wahlkaliforniern und der Royal-Family noch verschlechtert zu haben. Jetzt soll König Charles III. (74) seinen Sohn und dessen Frau sogar aus ihrer UK-Unterkunft werfen – und dafür seinen skandalträchtigen Bruder Prinz Andrew (63) einziehen lassen!

Das will jetzt The Sun erfahren haben: Angeblich plant Harrys Vater den Rauswurf bereits seit der Veröffentlichung seiner Memoiren "Spare". So soll der Buckingham Palace dem Paar bereits eine Räumungsaufforderung ausgestellt haben – Harry und Meghan haben also keine andere Wahl, als ihr Anwesen in Windsor, ein Geschenk von Queen Elizabeth II. (✝96), zu verlassen. "Dies bedeutet sicherlich das Ende von Harrys und Meghans Zeit in Großbritannien", erklärte ein Insider zudem.

Stattdessen soll nun Harrys Onkel in der Residenz wohnen: In der vergangenen Woche wurden Andrew die Schlüssel für das Haus mit fünf Schlafzimmern in Windsor angeboten, nachdem ihm der Rauswurf aus seinem Anwesen Royal Lodge angedroht wurde. Begeistert soll der 63-Jährige von seinem Umzug aber nicht sein: "Andrew sträubt sich gegen die Idee, in das Frogmore Cottage zu ziehen", heißt es seitens der Quelle.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Nottingham im Dezember 2017

Getty Images Prinz Andrew im Juli 2019

