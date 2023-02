Zusatzkapitel: Prinz Harrys "Reserve" bekommt mehr Inhalt!

Was könnte da wohl drinstehen? In seinen Memoiren "Reserve" verrät Prinz Harry (38) so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld. Insbesondere seinem Vater König Charles (74) und seinem Bruder Prinz William (40) macht er darin heftige Vorwürfe. Dabei soll der rothaarige Royal sich noch zurückgehalten haben, denn eigentlich umfasste der erste Entwurf ganze 400 Seiten mehr! Die Taschenbuchausgabe von Harrys Buch soll ein Zusatzkapitel enthalten!

Wie eine Quelle gegenüber Page Six erzählt, habe der Brite Pläne, die in etwa einem Jahr erscheinende Taschenbuchausgabe von "Reserve" mit einem kleinen Extra auszustatten. "Prinz Harry plant bereits, mindestens ein neues Kapitel in die Taschenbuchversion aufzunehmen", erklärt der Insider. Während spekuliert wird, ob es sich dabei möglicherweise um Auszüge aus der ungekürzten Version handelt, könnte es in dem Zusatzkapitel auch um die Reaktion der britischen Königsfamilie gehen. Denn die Quelle berichtet zudem, dass die Leser nun wissen wollen, wie Harry und seine Frau Herzogin Meghan (41) zu dem Verhalten der Royals nach der Veröffentlichung stehen.

"Der erste Entwurf war anders. Es waren 800 Seiten, jetzt sind es nur noch 400 Seiten. Es hätten auch zwei Bücher sein können, wenn man so will. Das Schwierigste war, Dinge herauszunehmen", gab Harry zuvor selbst in einem Interview mit Daily Telegraph zu. Einige Dinge habe er jedoch letztlich zurückhalten wollen. "Ich will einfach nicht, dass die Welt das erfährt", erklärte der 38-Jährige seine Entscheidung, manches nicht zu veröffentlichen.

Getty Images Prinz Harry im März 2017

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

