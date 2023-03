Jimi Blue Ochsenknecht wehrt sich gegen Vorwürfe der Familie

Das lässt Jimi Blue Ochsenknecht (31) nicht auf sich sitzen! In der neuen Folge der Sendung Diese Ochsenknechts ist zu sehen, dass der ehemalige "Die Wilden Kerle"-Darsteller ziemlich viel mit seiner Freundin Laura Marie Geissler (24) unterwegs ist – seine eigene Familie wird bei ihm offensichtlich hinten angestellt. Das finden Mama Natascha Ochsenknecht (58) und Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) gar nicht gut. Ihre Meinung äußern sie in der Folge klar und deutlich. Doch jetzt wehrt sich Jimi gegen ihre Aussagen.

"Ich möchte jetzt einfach mehr meine eigenen Pläne verfolgen", stellte der 31-Jährige in einem Interview gegenüber Bild klar – seine Familie gehe nämlich eigentlich davon aus, dass er nichts macht. Dabei arbeitet er seinen Aussagen zufolge fleißig an neuer Musik. Seine neue Single "Geht's dir gut" erscheint bald. "Den Song habe ich Laura zum Valentinstag geschenkt", verriet Jimi. "All die negativen Kommentare der letzten Zeit haben unsere Beziehung nur noch stärker werden lassen", ging der Ex-Freund von Yeliz Koc (29) weiter auf die Vorwürfe von Cheyenne und Natascha ein.

Die Kommentare von Jimis Mama und seiner jüngeren Schwester bezogen sich darauf, dass er erstmals nicht bei dem Geburtstag seiner Mutter dabei war. "Alle finden es ein bisschen schade, dass man von Jimi jetzt nicht so viel hört oder sieht", erklärte Natascha in der TV-Sendung.

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht and Laura Marie Geissler im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit seiner Mutter Natascha

Anzeige

Sky Deutschland/Stefanie Schumacher Szene aus "Diese Ochsenknechts"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de