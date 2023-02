Natascha Ochsenknecht traurig: Jimi lässt sich nicht blicken

Natascha Ochsenknecht (58) scheint enttäuscht zu sein! Derzeit läuft die zweite Staffel Diese Ochsenknechts – hierbei werden die Familienmitglieder des Ochsenknecht-Clans in ihrem Alltag begleitet. Auch der Geburtstag der 58-Jährigen wurde mit aufgezeichnet. Hier saß die Familie gemütlich zusammen, bis auf einen – Jimi Blue Ochsenknecht (31) hat es wohl nicht zu dem Ehrentag seiner Mutter geschafft. Die Enttäuschung darüber war Natascha deutlich ins Gesicht geschrieben.

"Es sind nicht alle da, aber kann ja immer passieren", sagte das Model bei dem Zusammensitzen. In einem Interview ließ sie die Feierlichkeiten schließlich Revue passieren. "Der Vibe in der Familie ist eigentlich ganz gut, außer dass alle das ein bisschen schade finden, dass man von Jimi jetzt nicht so viel hört oder sieht", fasste sie die Meinung der gesamten Familie zusammen. "Das ist, glaube ich auch, das erste Mal seit Jahren, dass Jimi nicht am Start ist, oder?", fragte sie später in die Runde und wirkte dabei sichtlich geknickt.

Auch Cheyenne Ochsenknecht (22) gab ihre Gedanken zu der Situation preis: "Der ist halt gerade einfach in seiner Welt." Auch Wilson Gonzalez Ochsenknecht (32) versuchte die Verhaltensweise seines Bruders zu analysieren: "[Jimi und Laura] sind halt so krass in Love – die Blase ist aus Beton."

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei "Let's Dance", 2018

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

