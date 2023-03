Vor Geburt: Kim Kardashian war immer für Paris Hilton da!

Kim Kardashian (42) ist ihrer Freundin Paris Hilton (42) offenbar nicht von der Seite gewichen! Im Januar überraschte die Hotelerbin ihre Fans mit einer niedlichen Neuigkeit: Sie und ihr Mann Carter Reum sind erstmals Eltern geworden. Ihr Sohnemann Phoenix Barron wurde von einer Leihmutter geboren. Während die Kult-Blondine auf die Entbindung ihres Kleinen hinfieberte, konnte sie sich vor allem auf eine Person besonders verlassen: Kim war während des gesamten Leihmutterschaftsprozesses für Paris da!

Wie ein Insider nun gegenüber Mail Online ausplaudert, war Kim ihrer Freundin in den vergangenen Monaten eine große Stütze. "Kim war Paris' Fels in der Brandung während der gesamten Leihmutterschaft. Kim hat einfach dafür gesorgt, dass Paris das Beste von allem bekommt, was die Betreuung und die Ressourcen angeht", erklärt die Quelle und fügt hinzu, dass Kim ihrer Freundin sogar im Voraus einen Termin bei demselben Arzt gemacht hatte.

Ob Kim auch ein Paar Tipps in Sachen Elternschaft für die frischgebackene Mama hat? Immerhin sei Paris schon ganz gespannt, wie sich ihr Wonneproppen in den kommenden Monaten machen werde. Im Interview mit Hello! erklärte die 42-Jährige nämlich, dass der kleine Phoenix bislang noch genug schlafe und aktuell noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit benötige. Das wird sich sicherlich schon bald ändern...

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Februar 2023

Anzeige

Netflix / Kit Karzen Paris Hilton und Kim Kardashian in der Netflix-Show "Cooking With Paris"

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton und Kim Kardashian im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de