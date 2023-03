Wegen "Prominent getrennt": Gloria Glumac geht Hate nahe

So sehr leidet Gloria Glumac. Aktuell begeistert die diesjährige Prominent getrennt-Staffel die Reality-TV-Fans. Auch Gloria und ihr Ex Nikola nehmen an dem beliebten Format teil, um als Team 100.000 Euro zu gewinnen. Doch die beiden scheinen nicht an einem Strang zu ziehen: Bereits zu Anfang eskaliert es zwischen dem einstigen Paar. Vor allem die Blondine scheint sehr gegen ihren Ex zu schießen, weswegen sie von außerhalb viel Gegenwind bekommt. Wie sehr sie mit dem Hate zu kämpfen hat, offenbarte Gloria jetzt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty ein emotionales Statement: "Auch wenn sich sicherlich einige freuen, mich am Boden liegen zu sehen oder nun eine gewisse 'Befriedigung' haben, dass es mir nahe geht... Hinter jedem Profil [...] steckt ein Mensch mit Gefühlen." Zwischen ihr und ihrem Noch-Ehemann Niko seien "ganz viele schlimme Dinge passiert", die sich das einstige Paar gegenseitig angetan habe.

Die Vorkommnisse, die die ehemalige Temptation Island-Kandidatin nicht öffentlich machen will, seien der Grund dafür, dass sie "so krass auf Niko reagiere". Dennoch glaubt Gloria auch, dass sie in dem Format falsch dargestellt wird: "Ich bin der liebste und unkomplizierteste Mensch. Klar, mit Ecken und Kanten, aber immer respektvoll mit allen meinen Mitmenschen und Tieren."

Gloria Glumac und ihr Mann Nikola Glumac in Serbien 2019

Gloria Glumac im August 2022

Gloria und Nikola Glumac, Januar 2021

