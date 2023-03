Wurde Mick Schumacher nach seinem Vater Michael benannt?

Wie kam Mick Schumacher (23) zu seinem Namen? Mittlerweile ist es rund neun Jahre her, dass Michael Schumacher (54) bei einem schweren Ski-Unfall verunglückt war und sich eine Kopfverletzung zugezogen hatte. Im Laufe dieser Zeit ist sein Sohnemann in die Fußstapfen des einstigen Formel-1-Rennfahrers getreten. Auch in Bezug auf seinen Namen gehen viele Fans davon aus, dass Mick seinem Vater nachahmt und nach dem Sportler benannt wurde. Nun wurde bekannt: Michael hat seinen Sohn nicht nach sich selbst benannt!

Laut The Sun soll sich Michael bei der Namensfindung eines Sohnes nicht an seinem eigenen Namen orientiert haben. "Mick Schumacher ist nicht nach seinem Vater benannt, wie viele Leute zu denken scheinen. Mick Schumacher ist nach einer Person benannt, vor der sein Vater Michael totale Ehrfurcht hatte, ein Sportler, der fünf Weltmeistertitel hintereinander mit Honda gewonnen hatte", erklärte Eddie Jordan, ein guter Freund des verunglückten Sportlers. Hierbei sei von Mick Doohan die Rede.

Auch wenn Micks Name nicht von dem seines Vaters abgeleitet worden war, führt das Vater-Sohn-Duo ein äußerst enges Verhältnis zueinander. "Alles Gute zum Geburtstag an den besten Vater überhaupt. Ich liebe dich", schrieb der 23-Jährige erst kürzlich zu einem niedlichen Schnappschuss der beiden, den er pünktlich zu Michaels Geburtstags via Instagram teilte. Darauf stehen die beiden Rennfahrer vor einigen Jahren begeistert nebeneinander und lächeln freudestrahlend in die Kamera.

Mick und Michael Schumacher

Mick Doohan und Michael Schumacher im Dezember 2012

Mick und Michael Schumacher

