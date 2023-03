XXL-Dekolleté: Cathy Hummels posiert in Cardigan und Höschen

Cathy Hummels (35) lässt tief blicken! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin gibt ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag und teilt hin und wieder auch private Gedanken mit ihren Fans. Das Model liebt es aber auch, sich in verschiedenen Looks in Szene zu setzen: Erst vor Kurzem präsentierte die Beauty sich mit einer pinkfarbenen Perücke. Nun zeigte sie sich wieder mit ihren natürlichen Haaren – das Augenmerk ihrer Follower lag dabei wohl aber nicht auf Cathys Haarfarbe...

Auf Instagram postete die 35-Jährige mehrere Fotos von sich, auf denen sie wieder mit ihren gewohnt blonden Haaren zu sehen ist. Auf den Aufnahmen hat Cathy aber nicht allzu viel an: Sie trägt nur ein Höschen und einen roten Cardigan, der locker über ihren Brüsten liegt – an der Seite ist dennoch ein Teil der Brust zu sehen.

Für die Fotos bekam die Influencerin eine Menge Komplimente und liebe Worte. "Sehr schönes Foto" oder "Ich liebe es! Es sieht megaschön aus", schrieben Cathys Fans. Jedoch äußerten einige Nutzer sich auch kritisch dazu, dass die Ex-Frau von Mats Hummels (34) wieder so tief blicken lässt: "Aufmerksamkeitsdefizit?", lautete beispielsweise ein Kommentar.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2023

Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de