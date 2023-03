Chris Rock witzelt in Show über Will Smiths Oscar-Klatsche

Chris Rock (58) spricht über den Eklat! Der Comedian hatte im vergangenen Jahr bei der Verleihung der Oscars für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, als er einen fiesen Witz auf Kosten von Jada Pinkett-Smith (51) gemacht hatte: Danach kassierte er nämlich eine Ohrfeige von deren Ehemann Will Smith (54). Doch darüber kann er nur scherzen: In seinem neuen Comedy-Programm thematisiert Chris auch die Oscar-Ohrfeige!

Wie das Wall Street Journal berichtet, produziert der US-Amerikaner derzeit neues Material für sein Netflix-Special und trat in diesem Rahmen in Charleston auf. Dabei plauderte er über den Ohrfeigen-Eklat: "Was die Leute wissen wollen... hat es wehgetan? Ja, verdammt, es hat wehgetan!", witzelte Chris. Außerdem scherzte er darüber, dass Will ihm einfach überlegen sei: "Sogar in Animationsfilmen bin ich ein Zebra, er ist ein verdammter Hai." Ab dem 4. März soll das Comedy-Special dann auf Netflix abrufbar sein – eine Woche vor der Verleihung der diesjährigen Oscars.

Schon kurz nach seiner Handgreiflichkeit hatte Will sich aufrichtig entschuldigt. "Mein Verhalten bei der gestrigen Oscarverleihung war inakzeptabel und unentschuldbar. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich habe emotional reagiert", hatte er auf Instagram festgehalten.

Getty Images Chris Rock, Komiker

Getty Images Will Smith (r.) und Chris Rock bei den Oscars 2022

Getty Images Will Smith bei den Oscars 2022

